В Тамбовской области завели дело против педагога, подозреваемого в применении насилия к ученику

В Тамбовской области завели уголовное дело против педагога, подозреваемого в применении физического насилия к ученику, сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в Рассказовском районе 26 сентября.

По данным следователей, во время урока английского языка в пятом классе преподаватель, в частности, несколько раз ударила 11-летнего мальчика рабочей тетрадью по голове.

Дома школьник пожаловался на головную боль. Его госпитализировали с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга». В настоящее время он находится на амбулаторном лечении.

Учитель уволена. Расследование продолжается.

Ранее агентство URA.RU сообщало, что детский омбудсмен прокомментировал сообщения о том, что учитель на Урале отобрал у школьницы грамоту.