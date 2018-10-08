В Тамбовской области завели дело против педагога, подозреваемого в применении насилия к ученику

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В Тамбовской области завели уголовное дело против педагога, подозреваемого в применении физического насилия к ученику, сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.
В Тамбовской области завели дело против педагога, подозреваемого в применении насилия к ученику
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Инцидент произошёл в Рассказовском районе 26 сентября.

По данным следователей, во время урока английского языка в пятом классе преподаватель, в частности, несколько раз ударила 11-летнего мальчика рабочей тетрадью по голове.

Дома школьник пожаловался на головную боль. Его госпитализировали с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга». В настоящее время он находится на амбулаторном лечении.

Учитель уволена. Расследование продолжается.

Ранее агентство URA.RU сообщало, что детский омбудсмен прокомментировал сообщения о том, что учитель на Урале отобрал у школьницы грамоту.

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