Детский омбудсмен прокомментировал сообщения о том, что учитель на Урале отобрал у школьницы грамоту

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Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков прокомментировал инцидент в школе села Глинского, когда у одной из учениц якобы отобрали грамоту и новогодний подарок за то, что её мать не уплатила взносы. Об этом сообщает URA.RU.

По словам детского омбудсмена, это вопиющий случай.

Как отметил Мороков, он планирует тщательно изучить обстоятельства произошедшего и взять дело под свой контроль.

Ранее Nation News сообщал, что ребёнок получил серьёзные травмы в музыкальной школе под Санкт-Петербургом.

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