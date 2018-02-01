Детский омбудсмен прокомментировал сообщения о том, что учитель на Урале отобрал у школьницы грамоту
Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков прокомментировал инцидент в школе села Глинского, когда у одной из учениц якобы отобрали грамоту и новогодний подарок за то, что её мать не уплатила взносы. Об этом сообщает URA.RU.
По словам детского омбудсмена, это вопиющий случай.
Как отметил Мороков, он планирует тщательно изучить обстоятельства произошедшего и взять дело под свой контроль.
Ранее Nation News сообщал, что ребёнок получил серьёзные травмы в музыкальной школе под Санкт-Петербургом.
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