Двое граждан Белоруссии погибли в ДТП в Ленинградской области

В результате ДТП с микроавтобусом в Ленинградской области погибли двое граждан Белоруссии, ещё шестеро пострадали. Об этом информирует в своём Twitter посольство Белоруссии в России.

«По информации Главного управления МЧС России по Ленинградской области, в результате аварии пострадали 8 граждан Белоруссии, из них один погиб», — заявили в посольстве.

Отмечается, что позднее в кингисеппской больнице от полученных травм скончался один из пострадавших.

Посольство находится в контакте с властями Ленинградской области в связи с ДТП в Кингисеппском районе. По информации Главного управления МЧС России по Ленинградской области, в результате аварии пострадали 8 граждан Беларуси, из них один погиб. — Посольство Беларуси (@Embassybel) 8 октября 2018 г.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали шесть человек.