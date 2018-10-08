Двое граждан Белоруссии погибли в ДТП в Ленинградской области

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В результате ДТП с микроавтобусом в Ленинградской области погибли двое граждан Белоруссии, ещё шестеро пострадали. Об этом информирует в своём Twitter посольство Белоруссии в России.
Двое граждан Белоруссии погибли в ДТП в Ленинградской области
  • РИА Новости

«По информации Главного управления МЧС России по Ленинградской области, в результате аварии пострадали 8 граждан Белоруссии, из них один погиб», — заявили в посольстве. 

Отмечается, что позднее в кингисеппской больнице от полученных травм скончался один из пострадавших.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали шесть человек.

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