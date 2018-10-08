Двое граждан Белоруссии погибли в ДТП в Ленинградской области
- РИА Новости
«По информации Главного управления МЧС России по Ленинградской области, в результате аварии пострадали 8 граждан Белоруссии, из них один погиб», — заявили в посольстве.
Отмечается, что позднее в кингисеппской больнице от полученных травм скончался один из пострадавших.
Посольство находится в контакте с властями Ленинградской области в связи с ДТП в Кингисеппском районе. По информации Главного управления МЧС России по Ленинградской области, в результате аварии пострадали 8 граждан Беларуси, из них один погиб.— Посольство Беларуси (@Embassybel) 8 октября 2018 г.
Ранее стало известно, что в Ленинградской области в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали шесть человек.