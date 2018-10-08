В ДТП с микроавтобусом в Ленобласти пострадали шесть человек

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Один человек погиб, ещё шестеро пострадали при опрокидывании микроавтобуса у порта Усть-Луга в Ленобласти. Об этом заявили в региональном УГИБДД.
В ДТП с микроавтобусом в Ленобласти пострадали шесть человек
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, в понедельник, 8 октября, в 07:40 на подъезде к порту Усть-Луга микроавтобус Mercedes Sprinter наехал на силовое ограждение и опрокинулся.

«Пострадали: неустановленный мужчина, на вид 25 лет, — скончался, два пассажира — состояние тяжёлое, четыре пассажира — многочисленные травмы. Личности пострадавших и степень тяжести полученных травм устанавливаются», — говорится в сообщении.

Ранее в Кумторкалинском районе Дагестана произошло ДТП с пассажирской «газелью»

В конце сентября URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.

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