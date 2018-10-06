В Дагестане произошло ДТП с пассажирской «Газелью»

В Кумторкалинском районе Дагестана произошло ДТП с пассажирской «Газелью», по предварительной информации есть пострадавшие.

«Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирской «Газели». По предварительной информации, имеются пострадавшие», — приводит РИА Новости сообщение регионального МЧС.

Отмечается, что авария произошла на 783-м километре федеральной автодороги «Кавказ».

Дагестанский Минздрав сообщил, что «Газель» совершила наезд на корову, в результате ДТП пострадали семь человек, в том числе один ребёнок.

Ранее в Тверской области произошло ДТП, в результате которого погибли 13 человек.

Причиной аварии стал выезд на встречную полосу маршрутного такси Ford, которое столкнулось с рейсовым автобусом.

Также интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в ДТП с участием «скорой» в Удмуртии пострадали четыре человека.