В Дагестане произошло ДТП с пассажирской «Газелью»
- РИА Новости
«Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирской «Газели». По предварительной информации, имеются пострадавшие», — приводит РИА Новости сообщение регионального МЧС.
Отмечается, что авария произошла на 783-м километре федеральной автодороги «Кавказ».
Дагестанский Минздрав сообщил, что «Газель» совершила наезд на корову, в результате ДТП пострадали семь человек, в том числе один ребёнок.
Ранее в Тверской области произошло ДТП, в результате которого погибли 13 человек.
Причиной аварии стал выезд на встречную полосу маршрутного такси Ford, которое столкнулось с рейсовым автобусом.
Также интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в ДТП с участием «скорой» в Удмуртии пострадали четыре человека.