Директор компании-перевозчика задержан по делу о ДТП под Тверью

Следственный комитет задержал директора компании «ТрансАвто» по делу о столкновении двух автобусов в Тверской области, в результате которого погибли 13 человек.

«В настоящее время следователями СК России задержан директор ООО «ТрансАвто», ответственный за безопасность осуществления пассажирских перевозок, с ним проводятся следственные действия», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в Тверской области произошло ДТП, в результате которого погибли 13 человек.

Причиной инцидента стал выезд на встречную полосу маршрутного такси Ford, которое столкнулось с рейсовым автобусом.

Сын владельца попавшей в ДТП под Тверью маршрутки Иван Куроян в беседе с телеканалом «360» прокомментировал произошедшее.