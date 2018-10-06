Директор компании-перевозчика задержан по делу о ДТП под Тверью
- ©пресс-служба УМВД России по Тверской области
«В настоящее время следователями СК России задержан директор ООО «ТрансАвто», ответственный за безопасность осуществления пассажирских перевозок, с ним проводятся следственные действия», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что в Тверской области произошло ДТП, в результате которого погибли 13 человек.
Причиной инцидента стал выезд на встречную полосу маршрутного такси Ford, которое столкнулось с рейсовым автобусом.
Сын владельца попавшей в ДТП под Тверью маршрутки Иван Куроян в беседе с телеканалом «360» прокомментировал произошедшее.