Сын владельца попавшей в ДТП под Тверью маршрутки прокомментировал аварию

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Сын владельца попавшей в ДТП под Тверью маршрутки Иван Куроян в беседе с телеканалом «360» прокомментировал аварию.
Сын владельца попавшей в ДТП под Тверью маршрутки прокомментировал аварию
  • РИА Новости

Он утверждает, что транспортное средство было приобретено недавно.

«Я лично перевозками не занимаюсь. Машина принадлежит отцу. Она новая. Около недели назад отец заключил договор аренды с тверской компанией, которая занималась перевозкой на протяжении двух или трёх лет» — заявил Куроян.

Кроме того, он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Ранее сообщалось, что водитель микроавтобуса, столкнувшегося с автобусом в Тверской области, погиб. Жертвами аварии стали ещё 12 человек.

В конце мая URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса с 30 детьми.

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