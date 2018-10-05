Сын владельца попавшей в ДТП под Тверью маршрутки прокомментировал аварию
- РИА Новости
Он утверждает, что транспортное средство было приобретено недавно.
«Я лично перевозками не занимаюсь. Машина принадлежит отцу. Она новая. Около недели назад отец заключил договор аренды с тверской компанией, которая занималась перевозкой на протяжении двух или трёх лет» — заявил Куроян.
Кроме того, он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.
Ранее сообщалось, что водитель микроавтобуса, столкнувшегося с автобусом в Тверской области, погиб. Жертвами аварии стали ещё 12 человек.
В конце мая URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса с 30 детьми.