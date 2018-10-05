Предполагаемый виновник ДТП под Тверью погиб

Водитель микроавтобуса, столкнувшегося с автобусом в Тверской области, погиб, сообщили в Госавтоинспекции России. По предварительным данным, мужчина является виновником ДТП, в результате которого погибли 13 человек.

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РИА Новости

«Водитель автомобиля Ford погиб на месте происшествия», — приводит сообщение ведомства ТАСС. Ранее Ространснадзор направил ходатайство в тверскую прокуратуру о проведении проверки перевозчиков, чьи автобусы попали в ДТП в Тверской области. Причиной ДТП стал выезд на встречную полосу микроавтобуса Ford, который столкнулся с рейсовым автобусом. Власти региона пообещали оказать семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь.