Предполагаемый виновник ДТП под Тверью погиб
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- РИА Новости
«Водитель автомобиля Ford погиб на месте происшествия», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Ранее Ространснадзор направил ходатайство в тверскую прокуратуру о проведении проверки перевозчиков, чьи автобусы попали в ДТП в Тверской области.
Причиной ДТП стал выезд на встречную полосу микроавтобуса Ford, который столкнулся с рейсовым автобусом.
Власти региона пообещали оказать семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь.