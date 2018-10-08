Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами в России

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Самые высокие заработные платы в России зафиксированы в Москве, Салехарде, Сургуте, Ханты-Мансийске и Южно-Сахалинске, об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами в России
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По данным агентства, самые низкие зарплаты в России зафиксированы в городах Шахты (Ростовская область), Севастополь, Нальчик, Махачкала и Черкесск.

Авторы исследования также рассчитали соотношение средних зарплат в ста самых крупных городах России и стоимости стандартного потребительского набора.

Значение изменяется в диапазоне от 1,32 до 3,58. Например, на среднюю чистую зарплату в Южно-Сахалинске можно приобрести 3,58 фиксированных набора товаров и услуг, а в Салехарде — 3,55. За ними следую Сургут и Ханты-Мансийск с показателями 3,2 и 3,09 соответственно.

Соотношение зарплаты и набора продуктов в Севастополе составило 1,41, а в Шахтах — 1,32.

В сентябре правительство России одобрило законопроект, согласно которому вносятся изменения в федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда».

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