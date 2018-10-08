В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии

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Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Ингушетии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии
  • Reuters

«Мы, безусловно, внимательно наблюдаем (за ситуацией в Ингушетии. — RT). Мы получаем информацию от руководства республики», — сказал Песков в ответ на вопрос, не вызывает ли в Кремле опасений ситуация в Ингушетии.

Ранее стало известно, что первый президент Ингушетии Руслан Аушев приехал в Магас на митинг против соглашения о границе с Чечнёй

26 сентября руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы между регионами, предусматривающее взаимный обмен территориями. 4 октября парламент Ингушетии ратифицировал соглашение об установлении административной границы с Чечнёй.

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