В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии

Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Ингушетии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, внимательно наблюдаем (за ситуацией в Ингушетии. — RT). Мы получаем информацию от руководства республики», — сказал Песков в ответ на вопрос, не вызывает ли в Кремле опасений ситуация в Ингушетии.

Ранее стало известно, что первый президент Ингушетии Руслан Аушев приехал в Магас на митинг против соглашения о границе с Чечнёй.

26 сентября руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы между регионами, предусматривающее взаимный обмен территориями. 4 октября парламент Ингушетии ратифицировал соглашение об установлении административной границы с Чечнёй.