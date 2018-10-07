Первый президент Ингушетии приехал на митинг в Магасе

Первый президент Ингушетии Руслан Аушев приехал в Магас на митинг против соглашения о границе с Чечнёй. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что около тысячи человек слушают его выступление.

4 октября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров вышел к участникам митинга в Магасе. В пресс-службе правительства республики сообщили, что после разговора с несколькими участниками протеста была достигнута договорённость о создании группы активистов примерно из десяти человек, которые придут к главе в администрацию.

26 сентября Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы между регионами, предусматривающее взаимный обмен территориями.