Первый президент Ингушетии приехал на митинг в Магасе

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Первый президент Ингушетии Руслан Аушев приехал в Магас на митинг против соглашения о границе с Чечнёй. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что около тысячи человек слушают его выступление.

4 октября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров вышел к участникам митинга в Магасе. В пресс-службе правительства республики сообщили, что после разговора с несколькими участниками протеста была достигнута договорённость о создании группы активистов примерно из десяти человек, которые придут к главе в администрацию.

26 сентября Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы между регионами, предусматривающее взаимный обмен территориями.

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