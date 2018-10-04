Евкуров вышел к митингующим в Магасе

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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров вышел к участникам митинга в Магасе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы правительства республики.
Евкуров вышел к митингующим в Магасе
  • РИА Новости

Отмечается, что акция протеста проходит в связи с принятием соглашения о границе между Чечнёй и Ингушетией.

По данным агентства, протестующие согласны разойтись.

«Несколько человек подошли к главе, они переговорили, определились, что выберут группу активистов примерно из десяти человек, и придут к главе в администрацию. Всем сказали расходиться. Будем разговаривать, когда разойдутся», — говорится в тексте.

26 сентября Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы между регионами, предусматривающее взаимный обмен территориями.

Впоследствии в Министерстве внутренних дел Чечни сообщили, что власти республики демонтировали посты на границе с Ингушетией.

Спор об административных границах между двумя республиками вёлся с конца 1990-х годов.

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