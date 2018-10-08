«Коммерсантъ»: региональные операторы выступили против отмены роуминга

Региональные операторы связи направили в правительство письмо с предупреждением о негативных последствиях отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как отмечается, операторы уверены, что не смогут компенсировать потери из-за того, что будут вынуждены по-прежнему платить полную стоимость роуминга партнёрам в регионах, где не имеют сети.

Издание пишет, что вопрос обсуждался в начале октября на закрытом совещании, где присутствовали директор департамента информационных технологий и связи правительства, представители «большой четвёрки» и региональных операторов.

Как указывается, по итогам встречи должно было быть принято решение, которое будет направлено в Госдуму для доработки проекта закона об отмене роуминга.

В региональном «Мотиве», который работает в Свердловской и Курганской областях, а также в ХМАО, считают, что убытки неизбежны.

«Операторы однозначно будут терять в деньгах. До сих пор непонятно, как в схему вписываются региональные операторы и на каких условиях они должны использовать сети федералов по время путешествий своих абонентов», — сообщили в компании.

По данным газеты, на совещании также высказывались опасения, что от решения по роумингу могут пострадать и виртуальные операторы.

В «Ростелекоме» с этим не согласились, отметив, что последствия для MVNO-операторов и традиционных участников рынка не будут иметь серьёзных различий.

Ранее ФАС оштрафовала операторов «большой четвёрки» по делам о национальном роуминге.