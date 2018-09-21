ФАС оштрафовала операторов «большой четвёрки» по делу о роуминге

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала операторов «большой четвёрки» (МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и Tele2) по делам о национальном роуминге, сообщает ТАСС.

«Проблема национального роуминга решена с марта этого года. Штрафы на операторов связи наложены в сумме порядка 750 тыс. рублей на каждого», — заявил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин, уточнив, что речь идёт об операторах «большой четвёрки».

Он добавил, что штрафы по делам о внутрисетевом роуминге будут определены в октябре.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства назвал отмену внутреннего роуминга в стране большой победой. По его словам, «людям больше не придётся переплачивать за связь во время поездок по России».

В июле 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга. В пояснительной записке к документу подчёркивалось, что взимание платы за услуги при поездках — архаизм, который препятствует развитию доступности услуг связи.

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