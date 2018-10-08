В результате ДТП с участием трамвая в Иркутске погиб ребёнок

В Иркутске в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трамвая погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

«ДТП произошло в 7:30 (2:30 мск). Как предварительно установлено, первоклассник выходил из трамвая, стал его обходить. Водитель не заметил ребёнка и начал движение», — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время, по данным ведомства, на месте ЧП работает следственно-оперативная группа и инспекторы ГИБДД.

В августе интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава передавало, что в Удмуртии рассказали об основных причинах ДТП с детьми.