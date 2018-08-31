В Удмуртии рассказали об основных причинах ДТП с детьми

В Удмуртии рассказали об основных причинах дорожно-транспортных происшествий с детьми, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Первое место занимает переход дороги в неположенном месте или перед близко идущим автомобилем.

Среди других частых причин — игры на проезжей части, выход на дорогу из-за стоящих машин, деревьев, пересечение дороги в неположенном месте после выхода из транспорта, хождение по проезжей части при наличии тротуара.

Наиболее опасным временем назван период с 15:00 до 21:00, когда у детей заканчиваются занятия в школе.

Максимальный риск попасть в ДТП приходится на летние месяцы, сентябрь, конец декабря и январь.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинской области пострадали четверо детей.