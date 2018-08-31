В Удмуртии рассказали об основных причинах ДТП с детьми
- РИА Новости
Первое место занимает переход дороги в неположенном месте или перед близко идущим автомобилем.
Среди других частых причин — игры на проезжей части, выход на дорогу из-за стоящих машин, деревьев, пересечение дороги в неположенном месте после выхода из транспорта, хождение по проезжей части при наличии тротуара.
Наиболее опасным временем назван период с 15:00 до 21:00, когда у детей заканчиваются занятия в школе.
Максимальный риск попасть в ДТП приходится на летние месяцы, сентябрь, конец декабря и январь.
Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинской области пострадали четверо детей.