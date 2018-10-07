Учёный объяснил сонливость в осенне-зимний период

Руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова и эксперт Европейского общества исследования сна Александр Калинкин в беседе с «Известиями» объяснил сонливость в осенне-зимний период.

По словам учёного, причина связана с недостатком солнца в северных широтах, поскольку солнечный свет — главный регулятор выработки гормона ночи мелатонина.

«Выработка мелатонина происходит в шишковидной железе — небольшом отростке в центральной части головного мозга. Её так называемые супрахиазматические ядра, через которые идет сигнал о наличии света, — это такие центральные часы, мы их называем курантами», — сказал Калинкин.

Он отметил, что каждая клетка в организме содержит собственные часы, которые работают по-своему, и даже активность генома ночью, во время сна, отличается от активности генома в период бодрствования.

Ранее учёные выяснили, чем полезен дневной сон.