В УФСИН рассказали подробности драки в омской колонии

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Зачинщики драки в исправительной колонии в Омске требовали сотовые телефоны и освобождения нарушителей режима из штрафных изоляторов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.
В УФСИН рассказали подробности драки в омской колонии
  • РИА Новости

«Отрицательно настроенные осуждённые продолжили выдвигать незаконные требования, а именно просили предоставить им в пользование сотовые телефоны, обеспечить свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить всех нарушителей режима содержания», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, зачинщики беспорядков изолированы от основной массы осуждённых, ситуация в подразделении находится под контролем.

Ранее СМИ сообщили, что драка в колонии могла произойти из-за мобильных телефонов.

6 октября заключённые устроили массовую драку в колонии строгого режима в Омской области. Как отмечается, ситуация была урегулирована «без применения физической силы и специальных средств».

Возбуждено уголовное дело по статье УК России «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

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