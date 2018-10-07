СПЧ проведёт проверку в омской колонии после массовой драки

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Представители Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) проведут проверку в исправительной колонии Омска, где произошла массовая драка. Об этом заявил член СПЧ Андрей Бабушкин.
СПЧ проведёт проверку в омской колонии после массовой драки
  • РИА Новости

«Одна группа заключённых подралась с другой. Мы полагаем, что с одной стороны выступали осуждённые, которые подвергались притеснениям, с другой — осуждённые, которые являлись активистами, это наша версия», — приводит его слова ТАСС.

6 октября заключённые устроили массовую драку в колонии строгого режима в Омской области, личный состав учреждения был поднят по тревоге.

По данным СМИ, драка могла произойти из-за мобильных телефонов.

Возбуждено уголовное дело по статье УК России «дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

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