СПЧ проведёт проверку в омской колонии после массовой драки
- РИА Новости
«Одна группа заключённых подралась с другой. Мы полагаем, что с одной стороны выступали осуждённые, которые подвергались притеснениям, с другой — осуждённые, которые являлись активистами, это наша версия», — приводит его слова ТАСС.
6 октября заключённые устроили массовую драку в колонии строгого режима в Омской области, личный состав учреждения был поднят по тревоге.
По данным СМИ, драка могла произойти из-за мобильных телефонов.
Возбуждено уголовное дело по статье УК России «дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».