СПЧ проведёт проверку в омской колонии после массовой драки

Представители Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) проведут проверку в исправительной колонии Омска, где произошла массовая драка. Об этом заявил член СПЧ Андрей Бабушкин.

«Одна группа заключённых подралась с другой. Мы полагаем, что с одной стороны выступали осуждённые, которые подвергались притеснениям, с другой — осуждённые, которые являлись активистами, это наша версия», — приводит его слова ТАСС.

6 октября заключённые устроили массовую драку в колонии строгого режима в Омской области, личный состав учреждения был поднят по тревоге.

По данным СМИ, драка могла произойти из-за мобильных телефонов.

Возбуждено уголовное дело по статье УК России «дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».