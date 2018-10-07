В Уфе в результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали

В Уфе легковой автомобиль под управлением 18-летнего местного жителя врезался в дорожное ограждение, в результате чего водитель погиб, а четверо несовершеннолетних пассажиров получили травмы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Башкирии.

По данным ведомства, ДТП произошло на участке дороги, где шли ремонтные работы.

«В результате аварии 18-летний водитель погиб на месте. Его пассажиры — две девочки и двое молодых людей 16 и 17 лет — получили травмы, они госпитализированы», — сообщили в ГИБДД.

По факту произошедшего проводится расследование.

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