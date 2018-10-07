В Уфе в результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали

Короткая ссылка
В Уфе легковой автомобиль под управлением 18-летнего местного жителя врезался в дорожное ограждение, в результате чего водитель погиб, а четверо несовершеннолетних пассажиров получили травмы.
В Уфе в результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Башкирии. 

По данным ведомства, ДТП произошло на участке дороги, где шли ремонтные работы. 

«В результате аварии 18-летний водитель погиб на месте. Его пассажиры — две девочки и двое молодых людей 16 и 17 лет — получили травмы, они госпитализированы», — сообщили в ГИБДД.

По факту произошедшего проводится расследование.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с двумя погибшими.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить