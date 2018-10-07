В Уфе в результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Башкирии.
По данным ведомства, ДТП произошло на участке дороги, где шли ремонтные работы.
«В результате аварии 18-летний водитель погиб на месте. Его пассажиры — две девочки и двое молодых людей 16 и 17 лет — получили травмы, они госпитализированы», — сообщили в ГИБДД.
По факту произошедшего проводится расследование.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с двумя погибшими.