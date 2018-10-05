В результате ДТП в Кемеровской области погибли три человека
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- РИА Новости
По имеющимся данным, на 45-м километре трассы Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк автомобиль Renault Symbol выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser.
Водитель и два пассажира первой иномарки погибли на месте. Водитель второй машины получил серьёзные травмы.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с двумя погибшими.