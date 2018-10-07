Количество уклонистов от призыва сократилось вдвое с 2016 года

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в интервью «Эхо Москвы» заявил, что количество уклонистов от призыва в России сократилось вдвое с 2016 года.

«Кардинально изменилось отношение молодежи и, самое главное, родителей молодежи к Вооружённым Силам. За последние два года, если брать с 2016 года, у нас вдвое уменьшилось количество граждан, которые уклоняются от военной службы. И на сегодняшний день их 1600 человек», — заявил Бурдинский.

Он добавил, что человек, который уклоняется от военной службы, в будущем не сможет работать госслужащим.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, согласно которому российскую армию пополнят 132,5 тыс. человек.