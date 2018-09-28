Армию России в ходе осеннего призыва пополнят 132,5 тысячи человек

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, согласно которому российскую армию пополнят 132,5 тыс. человек.

Указ опубликован на интернет-портале правовой информации в пятницу, 28 сентября.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2018 года призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу в количестве 132 500 человек», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что в ходе весеннего призыва 2018 года в России на службу в Вооружённые силы страны были направлены 128 тыс. человек. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский. По его словам, в том числе были призваны 2,8 тыс. жителей Крыма и Севастополя.

Он добавил, что около 15% призывников имеют высшее образование, им предоставили возможность выбора между годом службы по призыву и двумя годами по контракту.

В июне сообщалось, что Минобороны планирует изменить правила призыва на срочную службу.