В Кузбассе два аквалангиста пропали на заброшенном карьере

Следственное управление СК России по Кемеровской области начало доследственную проверку по факту инцидента с двумя аквалангистами, которые, предположительно, пропали на заброшенном карьере, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«По предварительной информации, три жителя Новосибирска добрались сюда, чтобы понырять на необорудованном водоёме, глубина которого 70 метров. Собирались опуститься метров на 20, но один из них почувствовал, что ему не хватает кислорода, и экстренно поднялся на поверхность. Двое остальных не вынырнули», — заявил представитель ведомства.

Отмечается, что в настоящее время на берегу развёрнута спасательная операция, в которой принимают участие МЧС, следователи и полицейские.

Ведётся доследственная проверка, уточняются все обстоятельства инцидента.

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