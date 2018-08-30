СМИ: На территории заповедника в США погиб гражданин России

В водохранилище на территории заповедника в американском штате Аризона утонул россиянин, сообщает ТАСС.

По словам официального представителя заповедника Мэри Пламб, группа из 29 человек взяла в аренду три лодки.

Позднее многие из туристов спрыгнули в воду, чтобы поплавать. Как уточнила Пламб, вскоре погода изменилась, подул сильный ветер.

Из-за непогоды некоторые туристы смогли вернуться в лодки, кто-то доплыл до берега. Вследствие произошедшего несколько человек получили травмы и были госпитализированы.

В генеральном консульстве России в Хьюстоне агентству подтвердили, что в результате ЧП в Аризоне погиб россиянин, не уточнив данных о нём.

Ранее сообщалось, что 13 граждан России пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в районе турецкой Антальи.