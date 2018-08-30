Установлена личность утонувшего на водохранилище в США россиянина

В США на водохранилище Пауэлл утонул россиянин, им оказался 20-летний житель Санкт-Петербурга Александр Курганов.

Как сообщает Salt Lake Tribune со ссылкой на пресс-релиз Национальной зоны отдыха Глен-Каньон, тело Курганова нашли на глубине около трёх метров люди, с которыми он путешествовал. Они попытались оказать ему первую помощь, но приехавшие на место происшествия медики констатировали, что россиянин уже был мёртв.

Ранее СМИ сообщали, что группа из 29 туристов отправилась на прогулку по водохранилищу на понтонных лодках. Некоторые из них решили искупаться. Неожиданно поднялся сильный ветер, в результате чего несколько человек пострадали, один утонул.