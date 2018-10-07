СМИ сообщили о планах Минобороны создать ещё две научно-производственные роты
«Помимо двух уже имеющихся научно-производственных рот будут созданы ещё две. Связано это с тем, что продолжение тех внедрений, которые разрабатываются нашими научными подразделениями, а их 16, ещё четыре дополнительно данных подразделения. В первую очередь это для того, чтобы закрепить молодых людей на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, который производит продукцию военного назначения и в рамках Гособоронзаказа поставляется в войска», — заявил Бурдинский.
Он отметил, что в научно-производственные роты отбирались призывники, у которые склонны к рационализаторским решениям, техническим и прикладным наукам.
Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, согласно которому российскую армию пополнят 132,5 тыс. человек.