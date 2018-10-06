В результате ДТП с «газелью» в Дагестане госпитализированы 10 человек
- РИА Новости
«Это 787-й километр федеральной автодороги «Кавказ». Маршрутная «газель», которая двигалась по маршруту Махачкала — Хасавюрт, сначала столкнулась с коровой, в результате опрокинулась. Пострадали 10 человек, все госпитализированы», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы регионального МВД.
В Минздраве сообщили, что среди пострадавших десятилетний ребёнок. Все пострадавшие получили травмы средней и лёгкой степени тяжести.
6 октября в Кумторкалинском районе Дагестана произошло ДТП с пассажирской «газелью».
Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Сочи автомобиль сбил трёх человек на переходе.