В результате ДТП с «газелью» в Дагестане госпитализированы 10 человек

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В результате ДТП в Дагестане с маршрутной «газелью», которая следовала по маршруту Махачкала — Хасавюрт, госпитализированы 10 человек.
В результате ДТП с «газелью» в Дагестане госпитализированы 10 человек
  • РИА Новости

«Это 787-й километр федеральной автодороги «Кавказ». Маршрутная «газель», которая двигалась по маршруту Махачкала — Хасавюрт, сначала столкнулась с коровой, в результате опрокинулась. Пострадали 10 человек, все госпитализированы», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы регионального МВД.

В Минздраве сообщили, что среди пострадавших десятилетний ребёнок. Все пострадавшие получили травмы средней и лёгкой степени тяжести.

6 октября в Кумторкалинском районе Дагестана произошло ДТП с пассажирской «газелью».

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Сочи автомобиль сбил трёх человек на переходе.

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