СК проводит проверку после нападения мужчины на фельдшера в Москве
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«Медицинскому работнику оказана помощь, на данный момент её жизни и здоровью ничто не угрожает», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Калининграде завели уголовное дело против женщины, угрожавшей фельдшеру скорой помощи топором.
Также телеканал «360» передавал, что в Иркутской области возбудили уголовное дело по факту нападения пациента с самодельным ножом на медиков.