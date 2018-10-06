СК проводит проверку после нападения мужчины на фельдшера в Москве

В Москве Следственный комитет организовал проверку после того, как пьяный мужчина нанёс травмы фельдшеру скорой помощи, который оказывал ему помощь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по столице.

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«Медицинскому работнику оказана помощь, на данный момент её жизни и здоровью ничто не угрожает», — говорится в сообщении. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее сообщалось, что в Калининграде завели уголовное дело против женщины, угрожавшей фельдшеру скорой помощи топором. Также телеканал «360» передавал, что в Иркутской области возбудили уголовное дело по факту нападения пациента с самодельным ножом на медиков.