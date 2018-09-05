В Калининграде завели дело против женщины, угрожавшей фельдшеру скорой помощи топором

В Калининграде завели уголовное дело против женщины, угрожавшей фельдшеру скорой помощи топором, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу областного МВД России.

Инцидент произошёл 22 августа. По имеющимся данным, 31-летняя фельдшер прибыла по вызову к подозреваемой. В какой-то момент пациентка достала топор. Медик спряталась в одной из комнат и вызвала помощь. На место приехали полицейские и задержали 53-летнюю женщину.

Подозреваемая уже дала признательные показания.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области решили усилить меры безопасности бригад скорой помощи, выезжающих на вызовы.