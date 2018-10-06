В Дагестане на учениях применили тактику огневого вала из 150 артиллерийских систем, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службе Южного военного округа.

«150 артсистем в ходе батальонных тактических учений создали перед фронтом наступающих войск сплошную полукилометровую огневую завесу», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что «огневой вал» был создан силами шести гаубичных дивизионов, дивизионов реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", самоходных артиллерийских установок "Акация", "Гвоздика", "Мста-С" и минометных батарей.

Артиллеристам удалось поразить более 150 целей условного противника и обеспечить стремительный прорыв позиций обороняющихся.

Ранее сообщалось, что в горах Дагестана в ходе учений тактический десант мотострелковых соединений Южного военного округа перекрыл просачивание условных боевиков через российскую границу.