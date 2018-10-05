В МВД России рассказали, за что чаще всего штрафовали автомобилистов с начала года

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В МВД России рассказали, за что чаще всего штрафовали автомобилистов с начала 2018 года. Об этом сообщает m24.
В МВД России рассказали, за что чаще всего штрафовали автомобилистов с начала года
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«По состоянию на сентябрь 2018 года на территории Российской Федерации наиболее часто фиксировались нарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ («Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час»)», — заявили в пресс-службе министерства.

Размер штрафа за такое нарушение составляет 500 рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье смертность в результате ДТП снизилась на 5,3% в январе — апреле.

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