В Госдуме разработали поправки к проекту о выдаче электрошокеров охранникам общественного транспорта

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В Госдуме разработали поправки ко второму чтению законопроекта о выдаче электрошокеров охранникам общественного транспорта, сообщают «Известия».
В Госдуме разработали поправки к проекту о выдаче электрошокеров охранникам общественного транспорта
  • © РИА Новости

Документ внесли в феврале 2018 года сенаторы Алексей Кондратьев и Михаил Козлов и депутат Анатолий Выборный («Единая Россия»). Впоследствии в качестве соавторов к ним присоединились ещё 15 депутатов от различных фракций.

Изменения предложено внести в статью закона «О транспортной безопасности», где прописано право сотрудников подразделений транспортной безопасности на применение физической силы, спецсредств и служебного оружия.

Проект касается и ведомственной охраны Минтранса, и компаний, имеющих аккредитацию для осуществления такой деятельности в аэропортах, морских и речных портах, на железнодорожных вокзалах и в поездах, в метрополитене, на автовокзалах и станциях.

Их могут наделить правом использовать гражданское оружие самообороны, в том числе электрошокеры, газовое оружие и искровые разрядники.

Из пояснительной записки следует, что речь в первую очередь идёт об электрошокерах.

Кроме того, расширен пункт о превышении полномочий — запрещено использовать подобное оружие против женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, чей возраст очевиден или известен сотруднику. Исключение могут составить случаи оказания вооружённого сопротивления или совершения вооружённого или группового нападения, которое угрожает жизни и здоровью граждан или самому охраннику.

Второе чтение назначено на ноябрь.

Аналогичное предложение было внесено в Госдуму в мае 2017 года, и тогда проект вернули. В январе 2018-го правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала документ при условии его доработки.

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