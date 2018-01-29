СМИ: Подразделения транспортной безопасности в России могут вооружить электрошокерами

Подразделения транспортной безопасности в России могут вооружить электрошокерами, сообщают «Известия».

Авторы соответствующего законопроекта — сенаторы Алексей Кондратьев и Михаил Козлов, а также депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Они предлагают внести изменения в статью 12.3 закона «О транспортной безопасности», устанавливающую право подразделений транспортной безопасности использовать оружие и специальные средства. Подразумевается и ведомственная охрана, и фирмы, которые аккредитованы для этого вида деятельности.

Авторы инициативы выступают за то, чтобы дополнительно вооружить сотрудников транспортной охраны гражданским оружием самообороны. Как следует из пояснительной записки, речь идёт в первую очередь об электрошокерах.

Аналогичное предложение было внесено в Госдуму в мае 2017 года, и тогда проект вернули. В январе 2018-го правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала документ при условии его доработки.

Ранее СМИ сообщали, что в Госдуме разрабатывают документ, обязывающий владельцев оружия носить спецжилеты.