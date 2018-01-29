СМИ: В Госдуме разрабатывают проект, обязывающий владельцев оружия носить спецжилеты

В Государственной думе разрабатывают проект закона, согласно которому владельцев оружия могут обязать носить специальные жилеты или опознавательные знаки.

Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия» Олега Нилова.

«Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видели полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям», — считает Нилов.

Отмечается, что нововведения могут коснуться всех владельцев огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного, травматического.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов выступил против повсеместного распространения оружия среди населения: по его словам, российское общество к этому не готово.