СМИ: В Госдуме разрабатывают проект, обязывающий владельцев оружия носить спецжилеты
Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия» Олега Нилова.
«Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видели полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям», — считает Нилов.
Отмечается, что нововведения могут коснуться всех владельцев огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного, травматического.
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов выступил против повсеместного распространения оружия среди населения: по его словам, российское общество к этому не готово.