На Камчатке госпитализировали американскую туристку круизного лайнера

Туристка круизного лайнера госпитализирована в Камчатскую краевую больницу в Петропавловске-Камчатском, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

89-летняя гражданка США путешествовала на борту Norwegian Jewel. 30 сентября она почувствовала боли в груди. Капитан решил приблизиться к Северо-Курильску и вызвать медиков. Туристку доставили сначала в местную больницу, после чего направили в Петропавловск-Камчатский. Женщину сопровождает супруг.

Оперативное вмешательство не потребовалось. Состояние американки улучшилось. Её уже перевели в общую палату.

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