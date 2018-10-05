Глава департамента здравоохранения Москвы рассказал о процедуре вакцинации от гриппа
- РИА Новости
«До 28 октября работают мобильные прививочные пункты около некоторых станций метро, МЦК и железной дороги, в центрах госуслуг «Мои документы», а также по выходным в семи торговых центрах», — заявил он.
По его словам, вакцинацию проводят и во всех детских и взрослых поликлиниках.
Как напомнил Хрипун, для процедуры нужно взять с собой паспорт. Он также отметил, что прививаться может только здоровый человек.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Краснодарском крае началась прививочная кампания против гриппа.