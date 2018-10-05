Глава департамента здравоохранения Москвы рассказал о процедуре вакцинации от гриппа

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в беседе с kp.ru рассказал, где можно сделать прививку от гриппа.

«До 28 октября работают мобильные прививочные пункты около некоторых станций метро, МЦК и железной дороги, в центрах госуслуг «Мои документы», а также по выходным в семи торговых центрах», — заявил он.

По его словам, вакцинацию проводят и во всех детских и взрослых поликлиниках.

Как напомнил Хрипун, для процедуры нужно взять с собой паспорт. Он также отметил, что прививаться может только здоровый человек.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Краснодарском крае началась прививочная кампания против гриппа.