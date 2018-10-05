Власти Тверской области объявили двухдневный траур по 13 погибшим в ДТП в регионе
- РИА Новости
«6 и 7 октября в городах Ржев и Старица Тверской области объявлен траур», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального правительства.
При этом отмечается, что власти области возьмут на себя расходы и организацию похорон погибших в аварии.
Ранее сообщалось, что в Тверской области произошло ДТП, в результате которого погибли 13 человек.
Причиной инцидента стал выезд на встречную полосу микроавтобуса Ford, который столкнулся с рейсовым автобусом.
Сын владельца попавшей в ДТП под Тверью маршрутки Иван Куроян в беседе с телеканалом «360» прокомментировал произошедшее.