Голикова назвала десять принципов успешного человека

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Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала одиннадцатиклассникам одной из московских школ об основных принципах, которые приведут человека к успеху.
Голикова назвала десять принципов успешного человека
  • © РИА Новости

«Первый — знать иностранные языки. Иностранные языки сейчас — это не предмет школы, не предмет института, а предмет общения, это ваша социализация в той среде, в которой вы находитесь», — цитирует Голикову ТАСС.

Второй принцип, по её словам, заключается в том, чтобы ежедневно узнавать что-то новое. Так, политик рассказала, как поменяла профиль деятельности, когда через несколько лет после окончания вуза по специализации «экономика труда» она пришла работать в Минфин и стала профессиональным финансистом.

Третий принцип, названный Голиковой, — оценивать себя и окружающих по реальным делам, а не «словам и декларациям». Четвёртый — работать с теми, кто сильнее вас, а пятый —  заниматься той работой, которая нравится.

Среди других принципов вице-премьера — чтение бумажных, а не электронных книг, нетворкинг, критическое мышление, изучение новых технологий и умение брать на себя ответственность за принятые решения.

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