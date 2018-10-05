Самолёты Ту-95 отработали полёты с дозаправкой в воздухе

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Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали полёты с дозаправкой в воздухе в ходе лётно-тактического учения дальней авиации, заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как отмечается, продолжительность перелёта составила от пяти до десяти часов, преодолено до 8 тыс. км.

«Дозаправка происходила в дневное и ночное время на высотах более 5 тыс. м на скорости около 600 км/ч, с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолёт-заправщик, так и на заправляемое воздушной судно», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

В Минобороны указали, что учение с соединением дальней авиации началось 2 октября в рамках проведения контрольных проверок в ВС России за 2018 год.

В нём задействовано более 30 экипажей Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78.

Ранее сообщалось, что в рамках масштабных учений в Южном военном округе на оперативные аэродромы было переброшено около 20 самолётов

4 октября «Крыминформ» передавало, что морская авиация Черноморского флота впервые приняла участие в учениях на полигоне в Дагестане

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