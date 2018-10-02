На юг России перебросили около 20 самолётов для участия в масштабных учениях

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В рамках масштабных учений в Южном военном округе России на оперативные аэродромы ряда регионов были переброшены около 20 самолётов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева.
На юг России перебросили около 20 самолётов для участия в масштабных учениях
  • РИА Новости

«Около 20 единиц оперативно-тактической авиации ЮВО переброшены на оперативные аэродромы на территорию Республики Дагестан, Северной и Южной Осетии, Кабардино-Балкарии для участия в масштабном двустороннем командно-штабном учении (КШУ)», — сказал он.

По его словам, на учения прибыли бомбардировщики Су-34, истребители Су-30М2, Су-27СМ3 и штурмовики Су-25 из Крыма, Ростовской и Волгоградской областей, а также из Краснодарского и Ставропольского краёв.

Он отметил, что экипажи самолётов преодолели более 1000 км, совершив беспосадочные перелёты с выполнением задач по разведке условного противника.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что корабли Черноморского флота провели учения по отражению нападения беспилотников условного противника.

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