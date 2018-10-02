На юг России перебросили около 20 самолётов для участия в масштабных учениях
- РИА Новости
«Около 20 единиц оперативно-тактической авиации ЮВО переброшены на оперативные аэродромы на территорию Республики Дагестан, Северной и Южной Осетии, Кабардино-Балкарии для участия в масштабном двустороннем командно-штабном учении (КШУ)», — сказал он.
По его словам, на учения прибыли бомбардировщики Су-34, истребители Су-30М2, Су-27СМ3 и штурмовики Су-25 из Крыма, Ростовской и Волгоградской областей, а также из Краснодарского и Ставропольского краёв.
Он отметил, что экипажи самолётов преодолели более 1000 км, совершив беспосадочные перелёты с выполнением задач по разведке условного противника.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что корабли Черноморского флота провели учения по отражению нападения беспилотников условного противника.