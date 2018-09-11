Корабли ЧФ провели учения по отражению нападения беспилотников
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Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулёв.
Экипажи обнаружили и условно поразили беспилотник в отведённые временные нормативы.
Такие учения проводятся регулярно. Они предназначены в том числе для выработки командирами подразделений нестандартных решений и эффективных организаций поиска, обнаружения и противодействия БПЛА.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил российские военные учения «Восток-2018», проводимые совместно с Китаем.