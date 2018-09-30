Российские ракетчики проведут учения на побережье Балтийского моря

Боевые расчёты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» в рамках учений выполнят пуски по кораблям группировки условного противника в Балтийском море.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на официального представителя Балтийского флота Романа Мартова.

По его словам, военнослужащие совершат марши на боевой технике в районы огневых позиций. Там будут развёрнуты ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», которые предназначены для борьбы с надводными кораблями и защиты морского побережья Калининградской области.

«На позициях ракетчики получат целеуказания и произведут электронные пуски из ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» по отряду кораблей условного противника», — заявил Мартов.

Он добавил, что в рамках учений расчёты отработают задачи по проверке работоспособности систем ракет. Кроме того, они проведут мероприятия по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что корабли Черноморского флота провели учения по отражению нападения беспилотников условного противника.