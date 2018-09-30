Российские ракетчики проведут учения на побережье Балтийского моря

Короткая ссылка
Боевые расчёты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» в рамках учений выполнят пуски по кораблям группировки условного противника в Балтийском море.
Российские ракетчики проведут учения на побережье Балтийского моря
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на официального представителя Балтийского флота Романа Мартова.

По его словам, военнослужащие совершат марши на боевой технике в районы огневых позиций. Там будут развёрнуты ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», которые предназначены для борьбы с надводными кораблями и защиты морского побережья Калининградской области.

«На позициях ракетчики получат целеуказания и произведут электронные пуски из ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» по отряду кораблей условного противника», — заявил Мартов.

Он добавил, что в рамках учений расчёты отработают задачи по проверке работоспособности систем ракет. Кроме того, они проведут мероприятия по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что корабли Черноморского флота провели учения по отражению нападения беспилотников условного противника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить