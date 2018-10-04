В Госдуме прокомментировали возможное появление мест капсульного типа в российских поездах

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен в беседе с НСН прокомментировал возможное появление мест капсульного типа в отечественных поездах.

«Я думаю, что мы полностью не уйдём от полок в плацкартных вагонах, но более высокий уровень комфорта будет предоставлен со стороны РЖД, и мне кажется, это будет востребовано», — сказал он.

По его словам, самое главное, чтобы у людей был выбор, и важно, чтобы цена соответствовала качеству.

Ранее сообщалось, что в РЖД «рассматривают варианты создания мест капсульного типа с индивидуальным пространством для пассажиров».

Также председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в беседе с RT прокомментировал эту информацию.