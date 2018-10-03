Путин рассказал о пользе для России введения сразу всех возможных санкций

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя, заявил, что для страны было бы лучше, если бы все желающие ввести санкции сразу бы это сделали.

«Я иногда думаю, что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас», — заявил Путин.

При этом он отметил, что санкции вредны, в том числе для тех, кто их вводит.

Он добавил, что Россия не будет поддерживать незаконные санкции, которые вводятся в обход ООН.

Также на форуме Путин призвал не вмешивать его во внутриполитические дрязги в США.