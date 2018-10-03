Путин рассказал о пользе для России введения сразу всех возможных санкций

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Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя, заявил, что для страны было бы лучше, если бы все желающие ввести санкции сразу бы это сделали.
Путин рассказал о пользе для России введения сразу всех возможных санкций
  • РИА Новости

«Я иногда думаю, что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас», — заявил Путин.

При этом он отметил, что санкции вредны, в том числе для тех, кто их вводит.

Он добавил, что Россия не будет поддерживать незаконные санкции, которые вводятся в обход ООН.

Также на форуме Путин призвал не вмешивать его во внутриполитические дрязги в США.

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