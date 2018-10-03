Путин рассказал о пользе для России введения сразу всех возможных санкций
- РИА Новости
«Я иногда думаю, что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас», — заявил Путин.
При этом он отметил, что санкции вредны, в том числе для тех, кто их вводит.
Он добавил, что Россия не будет поддерживать незаконные санкции, которые вводятся в обход ООН.
Также на форуме Путин призвал не вмешивать его во внутриполитические дрязги в США.