Путин: не надо меня втягивать во внутриполитические дрязги в США

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели, призвал не вмешивать его во внутриполитические дрязги в США.

«Давайте мы будем говорить об энергетике. Не втягивайте меня, пожалуйста, во внутриполитические процессы и дрязги в США. Вы сами там разберитесь, а то опять скажут, что мы вмешиваемся во внутриполитическую жизнь Соединённых Штатов», — сказал Путин, отвечая на вопрос о ценах на топливо в США.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров ответил шуткой о «вмешательстве» на вопрос журналиста о «намерении» России переманить фермеров из ЮАР.