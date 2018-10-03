Песков: в Кремле следят за рейтингами Путина

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за тем, как меняются рейтинги президента России Владимира Путина.
Песков: в Кремле следят за рейтингами Путина
  • РИА Новости

«Что касается рейтингов и так далее, вы знаете отношение к этим рейтингам президента. Безусловно, мы внимательно наблюдаем за тем, как они меняются, за этой волатильностью, но в то же время для президента рейтинги никогда не были препятствием для настоящей работы на благо людей. А именно повышение жизненного уровня пенсионеров президент разъяснил как конечную цель этих преобразований», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать возможные изменения рейтинга Путина в связи с решениями по изменению пенсионного законодательства.

По словам Пескова, ясно, что данная тема весьма резонансная.

«Мы понимаем, что эта тема касается очень многих, и вы знаете, что президент абсолютно прямо и откровенно изложил свою позицию в телевизионном обращении к нации, где он полностью и детально рассказал о своём подходе и аргументации тех преобразований, которые сейчас осуществляются в пенсионной сфере», — отметил он.

29 августа Путин выступил с обращением к гражданам страны по вопросу изменений в пенсионном законодательстве и предложил ряд мер для смягчения данного решения. В частности, он выступил за выход на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста.

27 сентября Госдума приняла в третьем чтении закон об изменении пенсионного законодательства с учётом внесённых инициатив.

Переходный этап, в течение которого будет постепенно повышаться пенсионный возраст, составит десять лет и продлится до 2028 года.

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