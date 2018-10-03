Путин поручил профинансировать пенсионные изменения

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами кабинета министров заявил, что бюджет не получит никакого дохода от изменений пенсионной системы и поручил правительству найти средства на внесённые главой государства поправки, сообщает РИА Новости.

«После принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы, а наоборот, правительство должно будет профинансировать предложенные президентом поправки — в каком объёме?» — задал Путин вопрос министру финансов Антону Силуанову.

В свою очередь, Силуанов отметил, что Минфин будет увеличивать трансферты Пенсионному фонду России из-за внесения президентских поправок в пенсионное законодательство.

Как отмечается, объём этих дополнительных средств в первое время составит порядка 100 млрд рублей, а в целом внесение президентских поправок потребует более 500 миллиардов рублей на ближайшие шесть лет.

Ранее стало известно, что Госдума приняла в третьем чтении закон об изменении пенсионного законодательства. Ко второму чтению в проект была внесена поправка, согласно которой пенсионерам и людям предпенсионного возраста следует предоставлять для диспансеризации два рабочих дня.

С учётом всех принятых депутатами поправок, согласно закону, возраст выхода на пенсию составит 65 лет для мужчин и 60 — для женщин. Переходный этап, в течение которого будет постепенно повышаться пенсионный возраст, составит десять лет и продлится до 2028 года.