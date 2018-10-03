Совфед одобрил ответственность за увольнение лиц предпенсионного возраста

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Совет Федерации одобрил закон, согласно которому за отказ в приёме на работу и увольнение лиц предпенсионного возраста предусматривается уголовная ответственность.
Совфед одобрил ответственность за увольнение лиц предпенсионного возраста
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь закон поступает на подпись президенту.

27 сентября Госдума приняла закон об изменении пенсионного законодательства. Ко второму чтению в проект была внесена поправка, согласно которой пенсионерам и людям предпенсионного возраста следует предоставлять для диспансеризации два рабочих дня.

В начале сентября российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, согласно которому отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечёт штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы до 360 часов.

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