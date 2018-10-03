Совфед одобрил ответственность за увольнение лиц предпенсионного возраста
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Теперь закон поступает на подпись президенту.
27 сентября Госдума приняла закон об изменении пенсионного законодательства. Ко второму чтению в проект была внесена поправка, согласно которой пенсионерам и людям предпенсионного возраста следует предоставлять для диспансеризации два рабочих дня.
В начале сентября российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, согласно которому отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечёт штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы до 360 часов.