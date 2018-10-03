Против «Натали Турс» возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Короткая ссылка
В отношении туроператора «Натали Турс» возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Заявление опубликовано на сайте Генпрокуратуры России.
Против «Натали Турс» возбуждено уголовное дело о мошенничестве
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество)», — говорится в сообщении.

С 4 сентября работающие под брендом «Натали Турс» туроператоры приостановили деятельность. Кроме того, Ростуризм исключил компанию из реестра туроператоров.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала, как клиенты проблемных туроператоров могут получить компенсацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить