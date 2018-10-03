Против «Натали Турс» возбуждено уголовное дело о мошенничестве

В отношении туроператора «Натали Турс» возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Заявление опубликовано на сайте Генпрокуратуры России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество)», — говорится в сообщении.

С 4 сентября работающие под брендом «Натали Турс» туроператоры приостановили деятельность. Кроме того, Ростуризм исключил компанию из реестра туроператоров.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала, как клиенты проблемных туроператоров могут получить компенсацию.